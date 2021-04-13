Силуанов: диалог с экспертным сообществом поможет выработать решения по поддержке МСП

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Взаимодействие с экспертным сообществом поможет выработать решения в вопросах поддержки малого и среднего предпринимательства, развития института самозанятых и повышения финансовой грамотности граждан. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов России по итогам первого заседания нового состава общественного совета при Минфине со ссылкой на главу ведомства Антона Силуанова.

"Антон Силуанов отметил, что взаимодействие с экспертным сообществом <...> поможет выработать решения в вопросах поддержки МСП, развития института самозанятых, повышения финансовой грамотности граждан. Министр также подчеркнул важность совместной работы по выработке методов и инструментов достижения национальных целей развития. Именно эти вопросы станут ключевыми в работе общественного совета при Минфине России", - говорится в сообщении.

По словам Силуанова, повестка заседаний формируется членами общественного совета. "Когда мы проводим наши заседания, мы всегда ориентируемся на запросы граждан, общества, бизнеса. Повестка наших заседаний формируется членами общественного совета при министерстве, поскольку нам важна обратная связь. Хочу также отметить, что совет при Минфине России третий год подряд лидирует по открытости среди общественных советов, и мы планируем придерживаться этого принципа и в дальнейшем", - приводятся в сообщении слова Силуанова.

Как отметил замминистра финансов РФ Михаил Котюков, финансовая грамотность является элементом устойчивости финансовой системы России.

"Пандемия еще раз доказала нам, что финансовая грамотность является элементом устойчивости финансовой системы России в целом, залогом благосостояния каждой семьи, каждого домохозяйства, каждого гражданина. Мы считаем, что повышение финансовой грамотности населения - это задача для всего общества", - приводятся в сообщении слова Котюкова.

Отмечается, что председателем совета единогласно избран ректор Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ Сергей Синельников-Мурылев, заместителем председателя стала директор Фонда экономических исследований "Центр развития" Наталья Акиндинова.