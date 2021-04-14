Дороги в России к 2030 году могут стать высокоскоростными

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Основные дороги РФ к 2030 году будут обеспечены инфраструктурой для беспилотников и электротранспорта, а время в пути между основными городами сократится в два и более раза. Это следует из презентации проекта "Агрессивное развитие инфраструктуры", которая есть в распоряжении ТАСС. Концепция проекта разрабатывается рамках стратегии социально-экономического развития России до 2030 года и в последние месяцы обсуждается в правительстве с экспертами.

Как отмечается в документе, главная цель стратегии - "быстрее добираться к близким, на работу и отдых". Для этого необходимо добиться решения трех главных задач: время в пути между соседними столицами регионов на каком-либо виде транспорта не должно превышать четырех часов, между любыми столицами регионов - 12 часов, в крупных городских агломерациях должна быть реализована стратегия 30-минутного города, а время в пути из Москвы в Санкт-Петербург должно быть сокращено с четырех часов до двух часов 15 минут, а из Москвы в Сочи - с 24 часов до 12 часов. При этом вся опорная сеть дорог должна быть на 100% готова к движению беспилотного и электрического транспорта.

Быстрые дороги

Одни из главных предлагаемых проектом строек - дорожные. До 2030 года планируется построить более 4,8 тыс. км новых автострад. Часть этих проектов уже реализуется. Так, строительство в рамках коридора "Европа - Западный Китай" дороги Москва - Казань к 2024 году сократит время в пути между городами с 12 до 6,5 часов, а в случае продления трассы от Москвы до Екатеринбурга - с 24 до 12 часов. К 2030 году строительство Юго-Западной хорды может сократить время в пути из Уфы в Краснодар с 24 до 12 часов. А трасса "Меридиан" могла бы сократить время транзита по России грузов из Шанхая в Гамбург с двух дней до 20 часов.

Железнодорожные проекты

Сближать города и способствовать росту грузопотока должны и высокоскоростные железнодорожные магистрали (ВСМ). Между Москвой и Санкт-Петербургом к 2030 году планируется запустить российские поезда, достигающие скорости 350 км/ч. Для других регионов к 2022 году разработают двухэтажные скоростные электрички. Скоростные поезда, в частности, должны также сократить дорогу из Москвы в Адлер с 24 до 12 часов. А строительство "Северного широтного хода" обеспечит дополнительные 20 млн т грузов между Сабеттой и Санкт-Петербургом. В целом планируется проложить более 4,6 тыс. км. новых железнодорожных путей.

Малая авиация

Для отдаленных регионов предполагается более активное использование авиации. Так, частота использования малой авиации населением Дальнего Востока и Арктики должно вырасти к 2024 году с нынешней одной поездки на четырех человек до полутора, а к 2030 году - до двух. Этому должно способствовать строительство и реконструкция 37 новых аэропортов в этих регионах.

Финансирование

Для достижения целей стратегии необходимо в 2024 году увеличить капитальные вложения в транспорт до 5% от ВВП, или до 7,4 трлн рублей, из которых внебюджетные источники должны привнести 4,4 трлн рублей. В 2030 году инвестиции в транспорт должны достичь 10,8 трлн рублей (из них из внебюджетных источников - 6,1 трлн рублей).

Часть этих средств, как и самих строек, уже была предусмотрена в рамках национальных проектов. Так, на период 2021-2023 годов на финансирование инфраструктуры предполагалось 4 трлн рублей, из которых 2 трлн рублей необходимо было привлечь из внебюджетных источников.

Дополнительно же для новой стратегии на 2021-2024 годы потребуется 5,4 трлн рублей, из которых бюджетных средств предусмотрено только 2 трлн рублей. А на 2025-2030 годы объем инвестиций необходим уже на уровне 27,4 трлн рублей, из которых 10,9 трлн рублей составят бюджетные средства, а 16,5 трлн рублей планируется привлечь из внебюджетных источников.

Для привлечения внебюджетных инвестиций планируется создать инфраструктурный фонд с гарантированным объемом финансирования, который будет вкладывать средства, в том числе в проекты на условиях государственно-частного партнерства. Также предлагается выпустить бессрочные облигации на сумму 1,5 трлн рублей, а из резервного фонда планируется компенсировать ставки по кредитам на опережающее строительство. При этом помочь окупить масштабные инвестиции должен переход с 2030 года на принцип "пользователь платит", который предполагает отход от бесплатного использования инфраструктуры, говорится в документе.