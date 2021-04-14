"Деловая Россия" примет участие в крупнейших инфраструктурных проектах в Сибири

КРАСНОЯРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Крупнейшие инфраструктурные проекты, такие как проект "Енисейская Сибирь", газификация Сибири, развитие Арктики, будут поддержаны бизнес-объединением "Деловая Россия", которая примет в них участие. Об этом в среду сообщил журналистам координатор общественной организации в Сибирском федеральном округе (СФО) Виктор Зубарев на Красноярском экономическом форуме (КЭФ).

"Енисейская Сибирь" в целом, и развитие Арктики, и, конечно, газификация Сибири и Красноярского края - это три таких крупномасштабных инфраструктурных проекта, в которых "Деловая Россия"... будет принимать участие", - сказал Зубарев.

Также в числе проектов, которые интересуют бизнес-сообщество, он назвал разработки в космических технологиях. В частности, это проект системы жизнеобеспечения нового типа БИОС-4, которая должна стать основой будущей лунной базы.

В аппарате Зубарева пояснили ТАСС, что со стороны бизнеса предложен ряд инициатив по инвестиционной привлекательности региона. Есть предложения по развитию туризма, а также по мерам поддержки предпринимателей, участвующих в этих проектах. В прошлом году "Деловая Россия" участвовала в разработке мер поддержки экономики регионов СФО. Только в Красноярском крае общий объем региональной поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в период пандемии превысил 5 млрд рублей.

Красноярский экономический форум проходит в гибридном офлайн- и онлайн-формате с 12 по 16 апреля. Его основная тема - "Экономика и пандемия: российский взгляд", программа состоит из деловой, молодежной, презентационной и образовательной частей. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером мероприятия.