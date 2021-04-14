Россияне в I квартале 2021 года потратили на турпутевки в 11 раз больше, чем год назад

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Траты жителей России на туристические путевки в первом квартале 2021 года повысились почти в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом говорится в результатах исследования оператора фискальных данных OFD.ru, который проанализировал чеки за период с 1 января по 31 декабря 2020 года и с 1 января по 31 марта 2021 года.

Так, в первом квартале 2021 года на турпутевки россияне потратили на 1 072% больше в денежном выражении, чем за аналогичный период в 2020 году. По мнению аналитиков, это связано с общим подорожанием туристических путевок и авиабилетов, а также повышенным спросом на отдых, в том числе премиум-сегмента.

В первом квартале 2020 года падение спроса на туры составило 33% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Как только были разрешены авиарейсы из России на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты и Турцию, россияне снова стали интересоваться турами и авиабилетами в эти страны. В первом квартале 2021 года эти направления были очень популярны среди путешественников, отмечается в материалах OFD.ru.

Помесячно зафиксирована следующая динамика объема продаж туристических путевок за первый квартал 2021 года в денежном выражении: по отношению к аналогичному периоду 2020 года наибольший рост произошел в январе - плюс 2 795,9%. Следующие два месяца первого квартала также показали рост спроса на турпутевки: в феврале - на 253,7%, в марте - на 167,3%.

Согласно аналитическим данным OFD.ru, самый дорогой тур в январе был куплен за 1,9 млн рублей, в феврале - за 2,6 млн рублей, в марте - за 1,5 млн рублей. Для сравнения, в первом квартале 2020 года самая дорогая покупка за комплекс туристических услуг была зафиксирована в феврале: 33,4 млн рублей на двоих.