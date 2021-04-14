В Минпромторге предложили способ снижения риска нехватки субстанций при закупках лекарств

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Использование механизма "второй лишний" при госзакупках стратегически важных лекарств позволит избежать зависимости производителей от нестабильности выпуска субстанций, заявили ТАСС в Минпромторге РФ.

"Введение подобного механизма поможет нивелировать жесткую зависимость производителей готовых лекформ от нестабильного объема производства субстанций", - сказали в министерстве.

Как сообщили в министерстве со ссылкой на госреестр лекарственных средств Минздрава, на начало 2021 года из 215 международных непатентованных наименований, включенных в перечень стратегических препаратов, в РФ не производятся субстанции для 81 наименования, а по 32 позициям не выпускаются готовые лекарственные формы.

Газета "Известия" в среду сообщила, что Объединение отечественных фармпроизводителей и Всероссийский союз пациентов предупредили о возможном дефиците медикаментов из-за предлагаемого Минпромторгом изменения правил госзакупок лекарств. Инициатива Минпромторга по введению принципа "второй лишний" при госзакупках стратегических препаратов предполагает, что привилегии получат компании, имеющие производство полного цикла с синтезом субстанции на территории Евразийского экономического союза. "Второй лишний" - это правило, при котором все заявки с предложениями о поставке импортной продукции должны отклоняться, если есть хотя бы одна заявка с российским аналогичным предложением.

Минпромторг подтвердил, что вместе с другими ведомствами по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой изучает возможность введения такого механизма госзакупок стратегических лекарств, который позволил бы ускорить локализацию в РФ производства полного цикла препаратов без каких-либо запретов для иностранных производителей и таким образом сбалансировать механизм с потребностями системы здравоохранения. "Необходимость обеспечения лекарственной безопасности и создания технологических и экономических преимуществ для дальнейшего развития локального производства полного цикла лекарственных препаратов, в том числе фармсубстанций (как наиболее наукоемкой и высокотехнологичной стадии производства лекарственных препаратов) крайне важна для лекарственного обеспечения граждан, особенно с учетом того, что локализация производства на территориях всех стран - членов ЕАЭС тех или иных лекарственных препаратов и отдельных их стадий весьма капиталоемкий и трудозатратный процесс, это всегда взвешенное и проработанное решение компании-производителя", - отметили в министерстве.

В перечень стратегических включены препараты для профилактики и лечения сердечно-сосудистых, онкологических, орфанных заболеваний, болезней органов дыхания, инсулинозависимого сахарного диабета, ВИЧ-инфекции, гепатитов, препараты, предназначенные для оказания скорой и паллиативной медицинской помощи, ряд других, а также вакцины.