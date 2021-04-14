"Норникель" поддержит идею создания площадки ГЧП для коренных народов на Таймыре

НОВОСИБИРСК, 14 апреля. /ТАСС/. "Норникель" поддержит инициативу по созданию пилотной площадки для реализации проектов государственно-частного партнерства для коренных малочисленных народов севера на Таймыре, сообщил в среду в ходе панельной дискуссии "Программы поддержки и развития коренных малочисленных народов" Красноярского экономического форума вице-президент по федеральным и региональным программам ПАО "ГМК "Норильский никель" Андрей Грачев.

В ходе дискуссионной площадки исполнительный директор межрегиональной общественной организации "Союз коренных малочисленных народов" Валерий Вэнго предложил сделать Таймыр пилотной площадкой реализации проектов государственно-частного партнерства для КМНС. По его словам, в некоторых регионах страны есть позитивные примеры таких проектов, но опыт их тиражирования ограничен.

"Мы готовы поддержать ваше предложение, чтобы Таймыр стал пилотной площадкой государственно-частного партнерства в области КМНС", - сказал Грачев.

По его словам, компания уделяет большое внимание развитию малых народов, имеет соответствующий отдел по работе с ними. Он предложил проработать структуру такой площадки и представить ее к сентябрю, когда пройдет международный форум КМНС на Таймыре.

Идею поддержал и советник руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Сергей Тимошков, добавив, что Таймыр является подходящей для этого площадкой. Он предложил привлечь к разработке данной концепции экспертов.

Красноярский экономический форум проходит в гибридном офлайн- и онлайн-формате с 12 по 16 апреля. Его основная тема - "Экономика и пандемия: российский взгляд", программа состоит из деловой, молодежной, презентационной и образовательной частей. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером мероприятия.