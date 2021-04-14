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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Иран вопреки санкциям увеличил добычу нефти до максимума за два года

Уровень добычи повышен до 2,3 млн б/с

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. /ТАСС/. Иран, четвертый по величине производитель нефти в ОПЕК, в марте 2021 года увеличил добычу на 110 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 2,3 млн б/с. Это максимальный уровень за почти двухлетний период, говорится в апрельском отчете МЭА, поступившем в ТАСС.

"Иран открыл свои нефтяные краны с конца 2020 года, бросая вызов санкциям США. Сейчас его добыча достигла максимальных отметок за почти два года", - говорится в отчете.

Нефтяные санкции США против Ирана были введены осенью 2018 года и ужесточены весной 2019 года. До санкций Иран добывал до 4 млн баррелей в сутки.

Теги
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