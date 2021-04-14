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Страны ОПЕК+ в марте сократили добычу нефти на 113% от плана

По данным МЭА, Россия добывала 9,33 млн б/с, выполняя Венскую сделку на 95%

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Страны - участницы соглашения ОПЕК+ в марте 2021 года добывали 39,79 млн баррелей нефти в сутки (б/с), что на 0,27 млн б/с больше, чем в феврале. Сделка по сокращению добычи в марте была выполнена на 113% против 112% месяцем ранее, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА), поступившем в ТАСС.

При этом страны ОПЕК выполнили соглашение на 124% от плана, сократив добычу нефти до 21,02 млн б/с, страны "не ОПЕК" - на 93%, до 14,7 млн б/с.

Так, Саудовская Аравия в марте удерживала добычу на уровне 8,12 млн б/с, аналогично уровню февраля. Россия, по данным МЭА, в марте добывала 9,33 млн б/с, выполняя Венскую сделку на 95%.

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РоссияСаудовская Аравия
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