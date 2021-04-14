Госдума приняла закон о минимальной загрузке заводов по производству спирта

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, устанавливающий нормы минимального использования производственной мощности основного технологического оборудования для производства этилового спирта на уровне 70%. Документ был инициирован группой сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолием Артамоновым и его первым заместителем Сергеем Рябухиным.

Законом предусматривается обязанность организации, владеющей оборудованием для производства этилового спирта, обеспечить объем производства этилового спирта в соответствии с нормой минимального использования, а также установление нормы минимального использования производственной мощности при производстве этилового спирта непосредственно в федеральном законе в размере 70%. Предлагаемые изменения не затронут добросовестных производителей этилового спирта и будут способствовать сокращению объемов нелегального производства этилового спирта на лицензируемом оборудовании, говорится в пояснительной записке.

Также авторы уточняют, что норма минимального использования производственной мощности - минимально допустимый объем производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта за определенный период времени на принадлежащем организации технологическом оборудовании. Вносятся изменения в закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, согласно которым невыполнение минимального объема производства спирта или алкоголя будет основанием для аннулирования лицензии завода.

Как уточняется в пояснительной записке, по результатам проводимых Росалкогольрегулированием контрольных мероприятий из незаконного оборота изымается "значительное количество этилового спирта". В настоящее время на хранении находятся свыше 2,5 млн литров этилового спирта, изъятого из незаконного оборота.

Правительство РФ поддержало принятие закона.

Поправки ко второму чтению

Согласно принятым во втором чтении поправкам, организации, имеющие на 1 июля 2021 года действующую лицензию на производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного и вискового) или на производство этилового спирта для производства фармацевтической субстанции, вправе в 2021 году заниматься предусмотренной лицензией деятельность. При этом при вводится условие - выполнение нормы минимального использования производственной мощности, рассчитанной с учетом пропорционального распределения указанной в лицензии годовой производственной мощности на соответствующий квартал. Также эти организации могут подать до 31 октября 2021 года заявление о переоформлении лицензии, предусматривающее установление производственной мощности на квартал.

Во втором чтении также были уточнены правила определения соблюдения нормы минимального использования производственной мощности в случае планового или внепланового ремонта основного технологического оборудования для производства этилового спирта, устанавливаются правила направления в лицензирующий орган уведомления о проведении ремонта оборудования.

Поправками предусматривается проведение на территории Калининградской области эксперимента продолжительностью два года - с 1 июня 2021 года по 31 мая 2023 года - по маркировке федеральными специальными марками ввозимой в РФ алкогольной продукции, помещенной под таможенную процедуру таможенного склада. Цели эксперимента - тестирование возможности нанесения федеральных спецмарок на таможенных складах на алкогольную продукцию, с учетом необходимости исключения рисков нелегального оборота ввозимой в РФ алкогольной продукции, а также организации эффективного взаимодействия участников рынка и контролирующих органов. Участниками эксперимента являются уполномоченные кабмином федеральные органы исполнительной власти, а также организации, ввозящие в РФ алкогольную продукцию, владельцы таможенных складов и владельцы складов временного хранения. Положение о проведении эксперимента, в котором определяются участники эксперимента, условия их участия в эксперименте, порядок проведения эксперимента и представления отчета о результатах, утверждается правительством РФ.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.