НБКИ фиксирует наибольшую долговую нагрузку у заемщиков с низкими доходами

Так, показатель долговой нагрузки (ПДН, отношение размера платежей по кредитам к доходам заемщика в месяц) у клиентов российских банков, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов и прочих кредиторов за последние полгода вырос на 0,25 процентного пункта (п. п.), до 29,49% в сегменте заемщиков с наименьшими доходами. У заемщиков со средними доходами (от 20 до 40 тыс. руб.) ПНД вырос на 0,66 п. п. (до 25,82%) и с доходами выше 40 тыс. руб. - на 0,52 п. п. (до 21,39%).

"Небольшое увеличение показателя долговой нагрузки в последние полгода было отмечено во всех сегментах граждан по доходам, - приводит пресс-служба слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова. - Однако у граждан с наименьшими доходами этот рост оказался самым незначительным [на 0,25 п. п.]. Во многом это связано с тем, что банки придерживаются консервативной кредитной политики и стараются не выдавать займы заемщикам с высоким уровнем кредитного риска".

Самый большой ПДН бюро зафиксировало у граждан с доходами ниже среднего в Амурской области (36,6%), Республике Мордовия (35,5%) и Красноярском крае (34,7%). Наибольший ПДН у граждан со средними доходами был зафиксирован в Амурской области (29,68%), Забайкальском крае (27,47%) и Республике Бурятия (27,25%). В свою очередь у граждан с доходами выше среднего наибольший ПДН был отмечен в Амурской области (23,58%), Забайкальском крае (21,36%) и Республике Бурятия (20,51%).