Совфед одобрил налоговые льготы для перенесенного на 2021 год ЧЕ по футболу

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о переносе на 2021 год действия налоговых льгот, связанных с подготовкой и проведением чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, матчи которого в том числе пройдут в Санкт-Петербурге. Документ был инициирован правительством РФ.

Распространение новой коронавирусной инфекции в мире послужило основанием принятия на заседании исполнительного комитета UEFA 17 марта 2020 года решения о переносе чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года на 2021 год. При этом название турнира решено сохранить. Правительство РФ 6 мая 2020 года направило в адрес UEFA письменную гарантию, подтверждающую, что все ранее предоставленные гарантии РФ распространяются на перенесенные на 2021 год мероприятия UEFA Евро-2020. Налоговые льготы предоставляются в отношении налога на добавленную стоимость, налога на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций, государственных пошлин, транспортного налога, налога на имущество организаций, а также уплаты страховых взносов.

Наиболее широкий набор льгот получает UEFA, который не признается в РФ налогоплательщиком большинства из этих налогов. Российские организации (в частности, Российский футбольный союз и локальная организационная структура, учреждаемая для целей подготовки и проведения UEFA Евро-2020) освобождаются от налогообложения только в отношении операций, связанных с подготовкой и проведением в РФ UEFA Евро-2020.

Льготы по уплате налога на доходы физических лиц и страховых взносов касаются исключительно иностранных граждан и лиц без гражданства, задействованных при подготовке и проведении мероприятий UEFA Евро-2020. В целом правовое регулирование налогообложения в отношении UEFA Евро-2020 аналогично его правовому регулированию в отношении подготовки и проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, отмечается в пояснительной записке.

Нормы закона будут применяться по 31 декабря 2021 года включительно.