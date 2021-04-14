Тимченко допустил возможность IPO "Сибура" с учетом мнения Михельсона

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российский бизнесмен Геннадий Тимченко, один из совладельцев "Сибура" (ему принадлежит 17%), считает возможным выход компании на IPO, но при этом называет эти планы пока больше предположениями. Такое мнение он высказал в беседе с журналистами в кулуарах заседания попечительского совета Русского географического общества.

В начале этого года основной совладелец компании Леонид Михельсон (ему принадлежит 36%), высказал мнение, что текущие макроэкономические параметры на мировом рынке создают неплохие условие для проведения IPO "Сибура".

"Ну если господин Михельсон так думает, председатель совета директоров, то я думаю, возможно все", - сказал Тимченко, отвечая на соответствующий вопрос. При этом он добавил: "Честно вам скажу, по-моему, это только предположения и мысли".

Возможность проведения IPO "Сибуром" обсуждается с 2007 года. В 2018 году Михельсон назвал оптимальной для размещения долю в 15%. Предполагается, что в случае выхода на открытый рынок компания будет торговаться на Московской бирже. В 2019 году Михельсон заявлял, что считает ситуацию на рынках не подходящей для размещения.

Присутствовавший на этом же мероприятии Леонид Михельсон прокомментировал журналистам недавнюю продажу своих акций "Сибура" компании "Согаз". В марте и апреле Михельсон продал "дочке" "Согаза" два своих фонда, которые владели 12,5% акций "Сибура". Отвечая на вопрос журналистов, была ли это прямая продажа или сделка репо, он сказал: "Это прямая продажа".

О компании

"Сибур" - крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая ряд производственных площадок в различных регионах РФ.

Основным акционером компании является глава "Новатэка" Леонид Михельсон (36%), Геннадий Тимченко владеет 17% акций компании. По 10% находятся в распоряжении Sinopec и Фонда Шелкового пути, 12,5% - у "Согаза", 14,5% акций контролирует действующий и бывший менеджмент компании.