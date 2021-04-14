Правительство предложило двух новых кандидатов в совет директоров "Росспиртпрома"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Правительство России предложило двух новых кандидатов в совет директоров "Росспиртпрома". Соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

В совет директоров предлагается включить первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина и заместителя директора департамента сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования правительства Бориса Шкуркина. Также в новый состав могут войти нынешние члены совета директоров: статс-секретарь - заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов, генеральный директор "Росспиртпрома" Айрат Гаскаров, директор по стратегическому планированию и развитию АО "Комплекспром" Олег Фомичев, а также независимые директора: исполнительный директор Фонда "Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара" Сергей Приходько и заместитель начальника департамента анализа налогового законодательства Газпромбанка Сергей Разгулин.

Сейчас в совет директоров "Росспиртпрома" также входят заместитель руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Елена Афанасенко и заместитель директора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Министерства финансов Российской Федерации Александр Коробутов.

АО "Росспиртпром" создано в январе 2009 года, 100% акций компании находятся в федеральной собственности. Согласно стратегии развития, утвержденной в 2016 году, АО "Росспиртпром" намерено сосредоточить усилия на развитии спиртового направления и на исполнении государственных контрактов на осуществление услуг по вывозу, хранению, уничтожению и утилизации изъятых из незаконного оборота или конфискованных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, предметов, основного технологического оборудования, а также услуг по вывозу и хранению изъятого из незаконного оборота автомобильного транспорта. В настоящее время АО "Росспиртпром" принадлежит комплекс полного производственного цикла, состоящий из девяти спиртовых заводов и принадлежащих им двух сервисных компаний.