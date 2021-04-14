"Ведомости": в России запустят государственное приложение для работы с документами

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Государственное мобильное приложение "Госдоки", позволяющее предъявлять в электронном виде до 30 видов документов, может быть запущено уже в 2021 году, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на проект программы разработки приложения.

По данным издания, "Госдоки" позволят предъявлять в электронном виде до 30 видов документов, в том числе СНИЛС, ОМС, ИНН и водительское удостоверение. Бумажные эквиваленты этих документов выдаваться больше не будут, что позволит сэкономить ресурсы, уходящие на печать 5 млрд бумажных документов в год, а также обеспечит удобство для граждан. При этом в приложении не будут храниться паспорта российских граждан, для них будет создано отдельное приложение, отмечают "Ведомости".

Создание приложения, как сообщает газета, предусмотрено проектом "Цифровой профиль гражданина" (ЦПГ), за разработку которого отвечает рабочая группа "Национальная инновационная система", возглавляемая вице-премьером Дмитрием Чернышенко. В аппарате Чернышенко подтвердили ТАСС, что идея создания такого приложения обсуждается.

В рамках ЦПГ также планируется развитие государственной системы биометрической идентификации по лицу и голосу (ЕБС), оператором которой выступает "Ростелеком", и сервиса для получения согласий на доступ к личным данным на портале госуслуг, сообщает газета.

По сведениям издания, создание "Госдоков" может обойтись государству в 1,3 млрд руб., 400 млн руб. из которых планируется выделить в текущем году.