Минюст внедрит искусственный интеллект для анализа нормативных актов

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ разработало систему, позволяющую при помощи искусственного интеллекта анализировать нормативные акты. Об этом в среду сообщил глава Минюста России Константин Чуйченко на расширенной коллегии ведомства.

"В 2020 году Минюстом России разработана система, которая позволяет проводить с применением технологии искусственного интеллекта анализ нормативных правовых актов, поступающих в Минюст на регистрацию или правовую экспертизу. Система проходит тестовую эксплуатацию и будет введена в промышленную эксплуатацию в текущем году", - сказал он.

Также, по словам министра, сейчас прорабатывается вопрос создания в России на базе поддерживаемых Минюстом информационных систем и портала "Нормативные правовые акты Российской Федерации" единой государственной правовой системы. "Она станет основным источником верифицированной информации обо всех нормативных правовых актах Российской Федерации в их актуальном состоянии. Дорожная карта этого проекта должна появиться до конца 2021 года", - сообщил Чуйченко.

Он добавил, что Минюст также принимает активное участие в экспериментах по созданию федеральной государственной информационной системы "Единая информационная платформа национальной системы управления данными" и по переводу информационных систем и информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти в государственную единую облачную платформу.