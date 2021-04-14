Скоростную железную дорогу планируют построить между Тулой и Москвой

ТУЛА, 14 апреля. /ТАСС/. Высокоскоростную железнодорожную магистраль планируют построить между Москвой и Тулой, что позволит сократить время в пути до 55 минут. Правительству региона поручено начать подготовку к реализации этого проекта, сообщил губернатор Алексей Дюмин в послании представителям органов власти и жителям области.

"Перспективные планы железнодорожного сообщения компании РЖД рассматривают Москву и Тулу как единую транспортную агломерацию. Необходимо работать и в этом направлении, совместно с РЖД готовить новые проекты по повышению скорости, качества и безопасности, важнейшим из них должна стать проектируемая высокоскоростная магистраль, которая позволит сократить время в пути между Москвой и Тулой до 55 минут. Мы понимаем, что этот проект не сегодняшнего дня и даже ближайших пяти лет, проект достаточно дорогой - больше 100 млрд рублей. И, несмотря на это, я поручаю правительству [Тульской области] уже во взаимодействии с РЖД начать эту работу и отображать всю специфику нашего субъекта", - сказал Дюмин.

Губернатор отметил, что появление скоростной магистрали позволит существенно ускорить социально-экономическое развитие области, в частности, нарастить темпы жилищного строительства, простимулировать инвестиционную активность, привлечь высококвалифицированные кадры.

Сейчас между Тулой и Москвой курсируют электрички и автобусы, время в пути по железной дороге, например, на "Ласточке" составляет более двух часов.