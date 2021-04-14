Кремль своевременно сообщит о формате участия иностранных лидеров в ПМЭФ

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Кремль своевременно сообщит о формате участия глав иностранных государств в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который в этом году состоится 2-5 июня.

"Мы это все вам сообщим своевременно", - сказал в среду представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос, направляли ли иностранным лидерам приглашения посетить ПМЭФ очно, или они могут принять участие в форуме в режиме видеоконференции.