Цена нефти марки Brent превысила $65

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2021 года на лондонской бирже ICE достигла $65,1 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:07 мск.

В последний раз Brent находилась выше $65 за баррель 1 апреля текущего года.

К 16:19 мск котировки замедлили рост и торговались на уровне $64,98 за баррель (+2,06%). Нефть марки WTI дорожала на 2,14%, до $61,47 за баррель.

Котировки растут на фоне апрельского отчета Международного энергетического агентства (МЭА), в котором организация вслед за ОПЕК улучшила прогноз роста спроса на нефть в 2021 г. до 5,7 млн баррелей в сутки, чему способствуют благоприятные макроэкономические прогнозы. Таким образом, МЭА повысило свою оценку роста спроса на 230 тыс. баррелей в сутки по сравнению с мартовской. Теперь ожидается, что спрос на нефть в мире в 2021 году достигнет 96,7 млн баррелей в сутки. При этом в МЭА отметили, что восстановление спроса все еще остается хрупким на фоне того, что число заболевших коронавирусом в странах - потребителях нефти увеличивается.