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"Яндекс" добавит экотропы и маршруты для туристов в "Карты"

Компания вместе с Русским географическим обществом нанесла на карту более 2 тыс. объектов, сообщил управляющий директор "Яндекса" Тигран Худавердян

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. "Яндекс" добавит экотропы и маршруты для туристов в свое геонавигационное приложение "Карты". Об этом на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО) сказал управляющий директор "Яндекса" Тигран Худавердян.

"Кроме прочего, особенно, мне кажется, актуально вот в постковидную эпоху, когда люди распробовали внутренний туризм, будут добавлены турмаршруты на карту (в приложение "Яндекс.Карты") и экотропы. В действительности очень часто хочется путешествовать по России и люди не знают, как это сделать", - сказал он.

Также Худавердян отметил, что компания вместе с РГО нанесла на карту более 2 тыс. объектов. "В этом году совместно с командой РГО будет создана интерактивная панорама островов Южный и Северный архипелага Новой земли, которая станет доступна всем пользователям интернета, всем пользователям "Яндекса", - добавил он.

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