В ЦБ заявили, что качество кредитов физлицам остается стабильным

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Качество кредитов, выданных российскими банками физическим лицам, остается стабильным и будет улучшаться, следует из бюллетеня "О чем говорят тренды" департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ (выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией ЦБ).

"Кредитная активность остается высокой, как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Качество кредитов, выданных физическим лицам, остается стабильным. Этому способствуют сохранение консервативной политики банков в отношении новых выдач и уверенное восстановление экономической активности и доходов населения. В дальнейшем мы ожидаем постепенного улучшения качества обслуживания кредитов (за исключением реструктурированных)", - указано в документе.

Эксперты департамента также отмечают, что рост цен на жилье в России и возврат к нейтральной денежно-кредитной политике замедлят темпы роста ипотечного кредитования. "Мы ожидаем, что удорожание жилья и возврат к нейтральной денежно-кредитной политике приведут к некоторому замедлению темпов роста кредитования в ипотечном сегменте относительно текущих уровней", - говорится в документе. Но, по мнению экспертов, в ближайшие месяцы ипотека, вероятно, останется основным драйвером роста розничного кредитования.