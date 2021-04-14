Губернатор Красноярского края предложил возобновить турполеты на Северный полюс

КРАСНОЯРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Крупный бизнес мог бы принять участие в возрождении туристических полетов на Северный полюс через поселок Хатанга в Красноярском крае. Об этом сказал в среду глава региона Александр Усс на заседании попечительского совета Красноярского краевого отделения Русского географического общества (РГО), прошедшего в рамках Красноярского экономического форума (КЭФ).

"Есть одно мероприятие, которое могло быть без каких-либо очень серьезных вложений визитной карточкой. Это полеты на Северный полюс. Ведь они были в свое время, потом там появились искусственно созданные организационные препятствия <...>. Эта одна из немногих в стране точек входа на Северный полюс, давайте мы вот это сделаем, - сказал Усс. - Если даже там 10 рейсов будет выполнено за сезон, это же уникальная вещь <...>. Под эгидой РГО мы вполне можем собрать тех акторов, которые способны там что-то решить".

В состав попечительского совета краевого отделения РГО входят представители ряда крупных промышленных компаний, работающих на территории Красноярского края.

Сейчас традиционно туристы добираются на Северный полюс через островной архипелаг Шпицберген (норвежская провинция Свальбард), откуда самолетом Ан-74 летят до ледовой базы "Барнео" и далее вертолетом Ми-8 до Северного полюса.

Красноярский экономический форум проходит офлайн и онлайн 12-16 апреля. Основная тема - "Экономика и пандемия: российский взгляд", программа состоит из деловой, молодежной, презентационной и образовательной частей. ТАСС - информационный партнер мероприятия.