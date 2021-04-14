Минэнерго назвало нецелесообразным создание допмощностей по хранению нефти в России

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Создание дополнительных мощностей по хранению нефти в России на случай нестабильных ситуаций на глобальном рынке не обсуждается, однако в Минэнерго считают целесообразным увеличивать запасы по нефтепродуктам. Об этом сказал директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов, выступая на заседании комитета по энергетике Госдумы.

Комитет на заседании в среду рассматривал рекомендации к проекту генеральной схемы развития нефтяной отрасли России до 2035 года. На нем в том числе прозвучали предложения создать стратегические запасы нефти в стране по примеру стран ОЭСР. По словам участников дискуссии, Россия сейчас потребляет и экспортирует весь объем, который добывает. При этом некоторые страны мира создают стратегические запасы нефти объемом равным месячному национальному потреблению.

Минэнерго подробно изучило и оценило возможность создания дополнительных мощностей, но в итоге решения об их строительстве так и не было принято, сказал Рубцов. "Запасы создают, как правило, страны-потребители, потому что для них это вопрос безопасности и они в большей степени заинтересованы в снятии рисков неопределенности поставок. Они готовы платить за хранение. Если говорить о России, то стоит крепко подумать, готовы ли мы инвестировать в это с учетом наших возможностей по добыче", - сказал Рубцов, отметив, что и российские компании не выражали готовности строить хранилища.

"В условиях, когда эффективно работает соглашение ОПЕК+ [о сокращении добычи нефти], решения о необходимости создавать стратегический запас не принято, и мы считаем пока нецелесообразным отражать это в генсхеме. Мы полностью обеспечиваем решение задач по стабилизации цен, по поступлениям в бюджет, по удовлетворению внутреннего рынка в рамках имеющихся проектных решений", - резюмировал он.

При этом он отметил, что оперативный штаб Минэнерго по топливному рынку видит необходимость наращивания запасов по нефтепродуктам. "Но и такое решение компании принимают очень тяжело, потому что это затраты", - пояснил он. Вопрос о свободных мощностях по хранению нефти возник весной 2020 года, когда в условиях стремительно падающего спроса мир столкнулся с дефицитом хранилищ. В России производители создают по факту только запасы нефтепродуктов на базе НПЗ на случай ремонтов или непредвиденных остановок.