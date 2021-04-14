Почти 12 млрд рублей планируют инвестировать в перегрузочный терминал в Приморье

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Два крупных проекта с привлечением инвесторов из Южной Кореи запланированы на территории Приморского края. Как сообщили в пресс-службе Минвостокразвития, одним из них стал морской грузовой перегрузочный терминал "Подъяпольский", в развитие которого планируется инвестировать 11,8 млрд рублей.

"11,8 млрд рублей будет инвестировано в развитие морского грузового перегрузочного терминала "Подъяпольский", предполагающего строительство инфраструктуры для перевалки рыбной продукции и смешанных грузов общим объемом до 1,2 млн т в год, а также создание холодильных мощностей для единовременного хранения 25 тыс. т рыбной продукции", - сказано в сообщении по итогам встречи главы министерства Алексея Чекункова с чрезвычайным и полномочным послом Республики Корея в РФ Ли Сок Пэ.

Что касается второго проекта, добавили в пресс-службе, корпорация LH Corporation намерена инвестировать 14,5 млрд рублей в создание в регионе индустриального комплекса. В этом году корейский инвестор планирует подать заявку на получение статуса резидента территории опережающего развития и дать старт строительству.

Кроме того, на встрече стороны обсудили взаимодействие в рамках российско-корейского форума межрегионального сотрудничества и подтвердили готовность детально проработать повестку и формат мероприятия, перенесенного с 2020 года на ноябрь 2021 и запланированного к проведению в городе Ульсан. В следующем месяце планируется проведение установочного совещания в целях обсуждения программы форума.