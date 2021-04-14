Власти Крыма считают, что туристической отрасли региона нужна четвертая волна кешбэка

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Четвертая волна туристического кешбэка поможет поддержать спрос на туристическом рынке Крыма в осенне-зимний период 2021 года. Таким мнением в среду в эфире телеканала "Миллет" поделился председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Республики Крым Алексей Черняк.

Специальная программа по поддержке внутреннего туризма, в рамках которой туристы смогут получить возврат части стоимости туров по РФ или проживания, началась в августе 2020 года и позже неоднократно продлевалась. В марте правительство РФ приняло решение о старте третьего этапа программы.

"Четвертая волна [кешбэка] тоже нужна будет, нужна она нам будет на осенне-зимний период. Причем, даже не на сентябрь-октябрь, а на ноябрь-декабрь", - сказал Черняк. При этом он отметил, что гостиницы полуострова уже начали позднее бронирование.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что отели Крыма еще располагают свободными номерами на майские праздники, при этом загруженность в сегменте "4 звезды" и выше составляет 90-95%. Свободные номера в отелях категории "3 звезды" еще есть на курортах южного, западного и восточного побережья полуострова.

Программа кешбэка

Продажи туров в рамках первого этапа туристического кешбэка осуществлялись с 21 по 28 августа 2020 года. В программе участвовали все регионы России, поездка должна состояться до конца 2020 года. Второй этап начался 15 октября и продлился до 5 декабря. Поездка в рамках акции должна завершиться не позднее 10 января 2021 года. Ранее Черняк сообщал, что программой туристического кешбэка в рамках первых двух этапов для поездки в Крым воспользовались более 300 тыс. человек.

В марте министерство курортов и туризма региона сообщало, что Крым стал самым популярным направлением бронирования отдыха в рамках стартовавшей 18 марта третьей волны программы. Продажи туров с кешбэком продлятся до 15 июня. Завершиться путешествие должно не позднее 30 июня. Минимальная продолжительность поездки в рамках акции составляет две ночи. В акции участвуют все регионы России.

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом сезоне вновь прогнозируется рекорд - порядка 8 млн туристов. В понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня для профилактики завоза новой коронавирусной инфекции, эксперты ожидают роста турпотока в Крым и Краснодарский край в мае.