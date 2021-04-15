Заказчик реконструкции аэропорта Челябинска упустил возможность сэкономить 86 млн рублей

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Проверка Счетной палаты РФ выявила недостатки при реализации проекта реконструкции челябинского аэропорта "Баландино", в частности, администрация гражданских аэропортов могла сэкономить свыше 86 млн рублей при общей сумме заключенных контрактов на 4,9 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Счетной палаты РФ по итогам проведенной проверки.

"Общая сумма контрактов, заключенных ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" в рамках реконструкции аэропорта "Баландино", составила 4,9 млрд рублей. Проверка выявила недостатки при определении начальной (максимальной) цены заключенных контрактов. Так, ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" использовало при расчетах утвержденную государственной экспертизой сметную стоимость, хотя должно было произвести пересчет базисных цен 2001 года с применением доводимых Минстроем индексов изменения сметной стоимости. В результате примененный администрацией порядок определения цены контракта не позволил сэкономить средства федерального бюджета на общую сумму 86,1 млн рублей (расчетно)", - говорится в сообщении.

Кроме того, пресс-служба Счетной палаты РФ отмечает, что часть работ по проекту не была исполнена в срок. Так, на момент проверки единственный исполнитель - АО "Центродорстрой" - не утилизировал грунт, образовавшийся при устройстве фундаментов и при подготовке территории под создание покрытия дорог и тротуаров [работы не проведены и не оплачены]. Стоимость этих работ составляет 51,6 млн рублей. По итогам проверки Росавиации рекомендовано учесть эту стоимость при завершении расчетов по контрактам.

По данным Счетной палаты РФ, не обошлось и без недостатков при проведении работ по техническому перевооружению воздушного пункта пропуска через государственную границу в аэропорту. Эти работы должны были завершиться до конца 2020 года, однако оператор аэропорта опоздал с передачей помещений аэровокзального комплекса для размещения пункта пропуска, из-за чего срок завершения работ пришлось перенести на 1 мая 2021 года. До завершения работ Росавиация приостановила международное авиасообщение в аэропорту.

В целом, по данным Счетной палаты РФ, цель инвестиционного проекта модернизации аэропорта "Баландино" достигнута: все строительно-монтажные работы завершены, а построенные и реконструированные объекты аэропорта соответствуют проектной документации. "Учитывая достижение цели проекта, а также незначительный объем средств, возможных к экономии, эффективность использования бюджетных ассигнований можно оценить на приемлемом уровне", - говорится в сообщении.

Об аэропорте

Международный аэропорт Челябинска им. И. В. Курчатова (Баландино) - один из наиболее интенсивно развивающихся аэропортов федерального значения, крупнейший на Южном Урале транзитный узел на маршрутах, соединяющих Европу и Азию. Проект модернизации аэропорта был реализован в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы" и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. По поручению президента РФ Владимира Путина Счетная палата РФ вела контроль расходования бюджетных ассигнований на реконструкцию.