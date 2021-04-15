Инвестиции в ИИ-стартапы в 2020 году cнизились на 63%

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Объем инвестиций в стартапы, занимающиеся технологиями искусственного интеллекта (ИИ), по итогам 2020 года снизился на 63%, до $84 млн. Число сделок в этой сфере также сократилось на 26% (с 50 до 37 сделок), по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в альманахе "Искусственный интеллект" за 2020 год, подготовленном Центром компетенций Национальной технологической инициативы на базе МФТИ по направлению "Искусственный интеллект".

Тогда как в мировом масштабе, несмотря на кризис, венчурные инвестиции в этот сектор росли - на 15% в США и на 13% в Европе, отмечается в альманахе со ссылкой на "Индекс ИИ" Стэнфордского института, доля инвестиций в российские стартапы на мировом рынке составила всего 0,2%. "2020 год стал практически катастрофой для венчурной индустрии в России", - отмечается в докладе.

Как пояснил в беседе с ТАСС Игорь Пивоваров, главный аналитик Центра компетенций, одной из причин таких низких показателей стала пандемия. Но другими факторами послужило то, что инвестиции остаются в России очень рискованной деятельностью. "Нужны изменения в нормативной базе, которые бы защитили инвесторов от проверок со стороны государства. Должен поменяться портфельный принцип: если у тебя из 10 компаний, в которые ты проинвестировал, две погибло, это не значит, что нужно кого-то посадить за неэффективное расходование бюджетных средств", - заметил он.

Другая причина - малое количество "экзитов" (выходов) - покупок стартапов большими корпорациями. "В России очень плохо развита культура покупок стартапов. Большие корпорации предпочитают переманить к себе команды, а не выкупать целую компанию", - пояснил Пивоваров. Так, в 2020 году был всего один "выход" - продажа доли в стартапе SumSub фондом Flint Capital неизвестному крупному IТ-холдингу, говорится в докладе. Сумма сделки оценивалась примерно в $2,5 млн.

Государство и ИИ

Что касается государственного финансирования, то за последние три года власти поддержали проекты в области ИИ на сумму 8,7 млрд рублей с учетом госзакупок. "Это примерно в 350 раз ниже по объему, чем аналогичное финансирование в Китае", - отмечается в аналитическом сборнике. Это связано, по мнению авторов отчета, с низким темпом принятия ключевых документов и выделения финансирования, а также с тем, что госкорпорации мало покупают решений у малых компаний. "Это сильно ограничивает возможности роста новых игроков на рынке", - подытожили авторы доклада.

В России цели по искусственному интеллекту вошли в одноименный федеральный проект, реализуемый в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". В нем отражены шесть поставленных президентом России в Национальной стратегии развития искусственного интеллекта задач: поддержка научных исследований, создание комплексной системы правового регулирования, разработка и развитие программного обеспечения, повышение доступности и качества данных, увеличение доступности аппаратного обеспечения, рост обеспеченности квалифицированными кадрами, а также повышение уровня информированности населения.