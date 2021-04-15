"Известия": в ЦБ отметили наличие проблем при реализации банками программ лояльности

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Кредитные организации могут выстраивать рекламу своих программ лояльности на основе их наиболее привлекательных особенностей, что вводит клиентов в заблуждение. Об этом сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на Банк России.

"Банк может предлагать повышенный кешбэк на определенные категории покупок либо на покупки у своих партнеров. При этом остальные значимые условия, но менее привлекательные с точки зрения потребителя, могут упоминаться вскользь, за счет чего у клиента формируются неоправданные ожидания в отношении условий программ", - рассказали в пресс-службе ЦБ изданию.

Там отметили, что во избежание различных проблем клиенту необходимо самостоятельно изучить полные условия и сопоставить со своим собственным платежным поведением, а не ориентироваться на рекламные буклеты и слова менеджеров банка.

Как сообщают "Известия", Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) провела исследование, изучив программы с кешбэком десяти кредитных организаций. Правозащитниками было выявлено несколько практик, способных ввести клиентов в заблуждение. Например, кредитная организация обещает вернуть одну сумму, а в реальности клиент получает кешбэк в два раза меньше. Или стоимость обслуживания и отдельные услуги могут быть платными, в результате чего выгода от программ лояльности становится минимальной или вообще отсутствует.

Также, по данным издания, иногда клиент получает не обещанный кешбэк, а бонусные баллы. Для перевода их в рубли потребителю необходимо выполнить многочисленные условия.