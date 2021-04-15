Президент Филиппин снял мораторий на заключение контрактов на добычу полезных ископаемых

БАНГКОК, 15 апреля. /ТАСС/. Президент Филиппин Родриго Дутерте снял мораторий на заключение новых соглашений на добычу полезных ископаемых в стране. Об этом говорится в распространенном в четверг указе филиппинского лидера, который направлен на увеличение доходов государства.

Данное распоряжение разрешает властям заключать новые соглашения на добычу полезных ископаемых при условии соблюдения закона о их добыче от 1995 года, а также других правил и положений. В документе отмечается, что министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов может продолжить выдачу разрешений на геологоразведочные работы. Ведомство также проверит существующие контракты и соглашения на предмет возможного пересмотра их условий.

В 2012 году президент Бенигно Акино издал указ, который приостановил прием заявок на контракты на добычу полезных ископаемых в охраняемых районах, сельскохозяйственных угодьях, районах развития туризма и других важных местах республики, таких как островные экосистемы.

В новом распоряжении подчеркивается, что на данный момент Филиппины освоили менее 5% своих запасов полезных ископаемых. Республика является вторым после Индонезии крупнейшим поставщиком никелевой руды в Китай, где она используется для производства нержавеющей стали.