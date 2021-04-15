Российские компании общепита создали "Ассоциацию сетевых предприятий питания"

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Компании "Додо пицца", "Кухня на районе", "Макдоналдс", Subway и Sodexo, представляющие треть рынка питания вне дома в России, подписали меморандум о создании "Ассоциации сетевых предприятий питания" (АСПП). Об этом говорится в совместном сообщении компаний.

"Ассоциация будет представлять интересы сетевых компаний отрасли, ее цель - поддержать дальнейшее развитие индустрии в условиях быстрой трансформации и повышенного внимания потребителей к ответственному ведению бизнеса во всех аспектах деятельности предприятий питания", - говорится в сообщении.

Компании рассчитывают, что новая ассоциация станет площадкой для обмена опытом между системными игроками рынка и займется формированием лучших практик в индустрии питания, а также внедрением принципов устойчивого развития. Ассоциация готова принять новых членов.

"Среди ближайших проектов ассоциации - составление справочника по выполнению новых санитарных требований, актуализация государственных стандартов в сфере общественного питания, реализация образовательных проектов для сотрудников, франчайзи и поставщиков", - говорится в сообщении. Кроме того, АСПП намерена участвовать в формировании новых правил для бизнеса, нацеленных на защиту окружающей среды, в частности, в рамках практики расширенной ответственности производителей.

Генеральным директором ассоциации станет Наталья Иванова, член Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства РФ, а также Консультативного комитета по техническому регулированию и стандартизации Евразийской экономической комиссии. "Мы планируем значимо повысить уровень обмена передовым опытом, быть точкой притяжения, и создавать технологии решений для отрасли, а также стать конструктивным партнером для органов государственной власти", - пояснила Иванова, выступая на мероприятии, посвященном созданию ассоциации.

О компаниях

"Додо пицца" - международная сеть пиццерий, насчитывающая более 600 заведений в 14 странах мира. Входит в состав компаний Dodo Brands.

"Кухня на районе" - сервис быстрой доставки готовых блюд через приложение. На данный момент в Москве работает 44 кухни. В сентябре 2020 года совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group "О2О" выкупило 84,7% сервиса.

"Макдоналдс" - сеть общественного питания, насчитывающая более 790 предприятий в 60 субъектах РФ.

Subway - управляющая компания, имеющая эксклюзивную лицензию на распространение франшизы Subway в стране. Российская сеть Subway - третья по числу точек в Европе, после Великобритании и Германии, и на данный момент включает 454 ресторана.

Sodexo предоставляет в России сервисные услуги по организации корпоративного питания, технической эксплуатации зданий и сооружений, промышленной уборке. Компания оказывает сервис в 7 федеральных округах и 25 городах России.