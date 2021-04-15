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Санкции в отношении России

В Совфеде заявили, что санкции США против госдолга России нанесут ущерб, но не критичный

Первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин отметил, что у РФ есть "достаточные внутренние резервы и внешние резервы, размещенные в других валютах международной резервной системы"

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Новые антироссийские санкции США, которые будут включать ограничения, связанные с суверенным долгом РФ, окажут влияние на экономическую устойчивость России, но не критическое. Об этом ТАСС в четверг заявил первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

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"Мы всегда говорили в Совете Федерации, на это обращала внимание Счетная палата, что размещение наших средств, ресурсов в ценных бумагах США стало очень опасным и рискованным мероприятием. Минфин и правительство РФ не просто реагировали на выпады США, но и уже предпринимали меры, минимизировав эти объемы [размещения средств в ценных бумагах]", - пояснил Рябухин.

"Конечно, это [санкции США в отношении госдолга РФ] нанесет определенный ущерб нашей устойчивости, но это не критично, потому что у нас существуют достаточные внутренние резервы и внешние резервы, размещенные в других валютах международной резервной системы", - добавил сенатор.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что новые антироссийские санкции США будут включать ограничения, связанные с суверенным долгом РФ. По его данным, о рестрикциях может быть объявлено в четверг. В частности, будет введен запрет на покупку американскими финансовыми институтами долговых ценных бумаг напрямую у Центрального банка РФ, Министерства финансов Российской Федерации и ее суверенного фонда.

Теги
СШАРоссияСанкции в отношении РоссииРябухин, Сергей Николаевич
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