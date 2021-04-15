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Власти Подмосковья сообщили, что посевная площадь в 2021 году вырастет почти на 16%

Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, планируется задействовать 614 тыс. га

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Московской области прогнозируют увеличение посевной площади в текущем году почти на 16% по сравнению с прошлым годом. Под урожай планируется использовать около 615 га земли, сообщил журналистам в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

"Посевная площадь в прошлом году была всего 530 тыс. га, в 2021 году мы планируем задействовать 614 тыс. га", - сказал Воскресенский.

Он отметил, что в этом году площадь под зерновые культуры увеличится на 8% - до 178 тыс. га, под овощи открытого грунта - на 16%. "Таким образом, 11,4 тыс. га по основным культурам у нас идет плюсом к 2020 году", - добавил министр.

Он отметил, что увеличение посевных площадей происходит за счет введения в сельскохозяйственный оборот неиспользованных земель.

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