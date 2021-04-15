В России с 2020 года на золотодобывающие компании наложили более 56 млн рублей штрафов

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Росприроднадзор в результате проверок с начала 2020 года выявил 1 560 нарушений природоохранного законодательства в сфере золотодобычи. Общая сумма штрафов составила более 56 млн рублей, сообщила ТАСС глава ведомства Светлана Радионова.

"По результатам контрольно-надзорных мероприятий выявлено 1 560 нарушений природоохранного законодательства, включая нарушения в области земельного законодательства и охраны водных объектов, с наложением штрафов на общую сумму более 56 млн рублей", - сообщила она.

По словам Радионовой, в 2020 году проведено 313 проверок золотодобывающих предприятий, владеющих 499 лицензиями на пользование недрами. В 2021 году проверки золотодобывающих компаний продолжатся как плановые, так и внеплановые.

"В том числе в этом году продолжатся проверки в рамках исполнения поручения правительства Российской Федерации: будет проведено 22 проверки в отношении недропользователей, которые владеют 97 лицензиями на пользование недрами", - отметила она.

Начало проверок золотодобытчиков

О проведении внеплановых проверок Радионова сообщила в конце августа 2020 года. Предметами проверок стали самовольное пользование недрами, достоверность представляемых сведений, оценка загрязнения водных объектов и почвы.

По мнению главы Росприроднадзора, необходимость данных проверок, в частности, обусловило происшествие на золотодобывающем предприятии "Сисим" в октябре 2019 года в Красноярском крае, где в результате прорыва дамб был разрушен вахтовый поселок, погибли 20 человек, а 23 человека получили травмы различной степени тяжести.