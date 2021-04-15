{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Международные резервы за неделю выросли на $5,7 млрд

Рост произошел в результате положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Международные резервы России на 9 апреля 2021 года выросли на 1% (или на $5,7 млрд) по сравнению с показателем на 2 апреля и составили $580,5 млрд, говорится в материалах Банка России.

Резервы выросли в результате положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото, пояснил регулятор.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.

Теги
Россия
Санкции в отношении России
ЦБ готов задействовать необходимые инструменты для сохранения финстабильности
Регулятор отслеживает ситуацию на финансовых рынках после введения ограничений для иностранных инвесторов на операции с российскими гособлигациями
Читать полностью