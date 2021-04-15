Международные резервы за неделю выросли на $5,7 млрд

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Международные резервы России на 9 апреля 2021 года выросли на 1% (или на $5,7 млрд) по сравнению с показателем на 2 апреля и составили $580,5 млрд, говорится в материалах Банка России.

Резервы выросли в результате положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото, пояснил регулятор.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.