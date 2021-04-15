Власти Крыма заявили, что туротрасли в ближайшие годы понадобится 20 тыс. новых работников

АЛУШТА /Республика Крым/, 15 апреля. /ТАСС/. Туристическим объектам Крыма в ближайшие несколько лет понадобится дополнительно до 20 тыс. работников, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко на площадке туристического форума "Открытый Крым" в четверг.

В этом году, как прогнозируется, регион примет около 8 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год. Общий фонд гостиниц Крыма за пять лет планируется увеличить на 20 тыс. номеров.

"Нам понадобится до 10-20 тыс. специалистов. Мы понимаем, что на двух отдыхающих нужен как минимум один человек обслуживающего персонала. На отель 1 500 человек нужен персонал хотя бы 700 человек", - сказал Волченко. Он отметил, что при этом только треть выпускников вузов и ссузов, проходивших обучение по направлениям, связанным с туристической сферой, работают по специальности на полуострове.

Глава региона Сергей Аксенов в свою очередь напомнил, что до 2014 года до 60% работающих в туристической сфере Крыма в курортный сезон были приезжими из разных регионов Украины. После воссоединения Крыма с Россией кадровая ситуация поменялась, не все прежние работники смогли выйти на работу в высокий сезон, и предприятия стали переориентироваться на местных жителей и тех, кто готов приезжать с материковой части РФ.

Он подчеркнул, что сейчас, спустя семь лет, в регионе поднимается вопрос не только количества работников, но и качества их работы. "Сегодня для нас основная задача - подготовка специалистов, создание условий, совместная работа [предприятий туротрасли] с нашими учебными заведениями. Бывает, что отель по уровню отделки, оснащения соответствует пяти звездам, а по подходу, уборке и другим моментам не соответствует - мы понимаем, что кадры решают все. Если чувство долга есть, чувство ответственности за общий результат, то все получится, а если все будет выполняться спустя рукава, то будет приводить к потере туриста, потере репутации", - уверен глава Крыма.