ЦБ установил факты манипулирования бумагами "М.Видео", "Русала" и "Сафмара"

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Банк России установил факты манипулирования физлицами 34 финансовыми инструментами в 2016-2019 годах на организованных торгах, среди них - акции "М.Видео", "Русала" и "Сафмара". Об этом сообщается на сайте регулятора.

Среди прочих финансовых инструментов также выделены облигации "Диджитал инвест", "Регион инвест", "Стройжилинвест", "О1 Груп Финанс", "О1 пропертиз финанс", "Прайм финанс", "Вейл финанс" и "Арчер финанс". Среди акций манипулирование производилось бумагами "Московский кредитный банк", "Русснефть", "М.видео", "Сафмар финансовые инвестиции", "Русал", а также расписками на акции EN+ Group.

Банк России направил физическим лицам предписания о недопущении совершения аналогичных нарушений в дальнейшем. Вместе с тем регулятор рекомендовал профессиональным участникам рынка ценных бумаг усилить контроль и обращать пристальное внимание на системное совершение заведомо экономически невыгодных операций клиентов на организованных торгах.