Турчак заявил о готовности многих регионов России к цифровой трансформации

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Многие российские регионы уже готовы к цифровой трансформации, есть перспективы решить эту задачу до 2030 года, в срок, определенный президентом страны. Такое мнение высказал в четверг журналистам первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак по итогам заседания Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

"По итогам сегодняшнего заседания Совета мы увидели, что многие регионы к этому готовы. Безусловно, на площадке мы рассматриваем лучшие региональные проекты. Часть практик была представлена. Важно, что регионы находятся в тесном взаимодействии с федеральными министерствами, с отраслевыми министерствами", - сказал Турчак.

По его словам, большинство вопросов, которые поступали до Совета, касались методики подготовки региональных стратегий в этой сфере.

"Они касались обеспечения ее финансирования. Нам необходимо сделать так, чтоб уже в бюджетах 2022 года и планового периода 2023-2024 годов эти средства были предусмотрены. Часть - это расходы субъектов, часть - федерального бюджета. Я думаю, у нас хорошие перспективы сделать рывок и в те сроки, которые определил президент, реализовать эту задачу", - сказал Турчак.

Президент России Владимир Путин, выступая в декабре 2020 года на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey), заявил о необходимости проведения цифровой трансформации всей страны в ближайшие 10 лет, в том числе повсеместного внедрения "технологии искусственного интеллекта, анализа больших данных". Президент отметил, что цифровая трансформация в России затронет каждого человека и все уровни власти, "всю систему государственного управления".