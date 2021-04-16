"Ведомости": планов серийного производства Ил-96-400М пока нет

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Серийное производство пассажирского самолета Ил-96-400М пока не планируется, сообщил "Ведомостям" представитель вице-премьера РФ Юрия Борисова.

"От авиакомпаний заказа нет, а с учетом COVID-19 и простоя дальнемагистральных самолетов по всему миру серийного производства Ил-96-400М пока не планируется", - сказал он, уточнив, что будет организовано производство для госзаказчиков.

Один из источников в Объединенной авиастроительной корпорации, как пишут "Ведомости", сообщил, что будет собрано два самолета, которые поступят в парк специального летного отряда "Россия". Представитель "Ростеха", по данным издания, подтвердил, что у производителя "есть понимание" по потенциальным госзаказчикам. По его словам, необходимо учитывать, что "речь идет о специальном самолете, который будет выпускаться штучными экземплярами".

Ил-96-400М представляет собой глубокую модернизацию самолета Ил-96-300. Новая машина длиннее предыдущей версии на 9,5 м. Самолет имеет длину 64 м, размах крыла 60,1 м и высоту 15,7 м. Модернизация предполагает не только увеличение размеров и взлетной массы лайнера (она выросла на 20 тонн и составляет 270 тонн), но и полную замену навигационного оборудования. Самолет Ил-96-400М оснащен двигателями ПC-90А1.