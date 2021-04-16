"Известия": Сбербанк предложил наказывать сроком до 8 лет за нарушение банковской тайны

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Сбербанк подготовил и направил в Госдуму законопроект с поправками в Уголовный кодекс РФ, согласно которым за нарушение банковской тайны возможно наказание до восьми лет тюрьмы. Об этом сообщают "Известия" , ознакомившиеся с законопроектом.

Так, на сегодняшний день, максимально возможное наказание за данное преступление составляет три года заключения. Сбербанк, в свою очередь, выступил с инициативой выделить ответственность за нарушение банковской тайны в отдельную статью УК РФ, под которую, в частности, попадают и виновные в утечке данных клиентов кредитных организаций.

"Ввести в Уголовный кодекс РФ специальный состав "Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих банковскую тайну" (новая ст. 183.1), определив в зависимости от отягчающих квалифицирующих признаков различные меры уголовного наказания с максимальным сроком лишения свободы на срок до восьми лет, исключив из ст. 183 положения о банковской тайне", - указано в таблице предложений межфракционной рабочей группы Госдумы по кибербезопасности, в которую также направлен законопроект.

Как уточнили "Известиям" в банке, данная инициатива разрабатывалась с участием представителей ЦБ, МВД и Ассоциации банков России. Так, ЦБ поддерживает инициативу по усилению ответственности за нарушение банковской тайны, сообщили газете в пресс-службе регулятора. При этом Банк России не видит необходимости в выделении подобных преступлений в отдельную статью. Центробанк также предлагает дополнить наказание запретом заниматься деятельностью на финансовом рынке на срок до пяти лет, проработав вопрос об усилении ответственности лиц из числа руководителей финансовых организаций.

Ассоциация банков России также поддерживает законопроект, сообщил "Известиям" начальник правового управления ассоциации Сергей Клименко, подчеркивая, что нарушение банковской тайны представляют повышенную общественную опасность и наносит вред функционированию финансовой системы и гражданскому обороту. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков также поддерживает инициативу, сообщают "Известия".

При этом директор департамента правового обеспечения общебанковской деятельности Росбанка Леонид Гольдман не согласен с инициативой, считая, что действующего правового регулирования достаточно для охраны сведений, составляющих банковскую тайну.