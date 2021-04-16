ЦБ отозвал лицензию у Интерпромбанка

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Банк России приказом от 16 апреля 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Интерпромбанка, являющегося участником системы страхования вкладов. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

По данным Центробанка, Интерпромбанк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности. Также кредитная организация совершала сделки с непрофильными активами для искусственного улучшения финпоказателей и сокрытия своего реального финансового положения. Кроме того, Интерпромбанк нарушал федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор в течение года неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.

Регулятор отмечает, что подавляющую часть кредитного портфеля банка составляли проблемные ссуды. Снижение качества этого портфеля, а также вовлеченность кредитной организации в ряд судебных разбирательств повлекли значительные финансовые потери, в том числе в связи с необходимостью формирования значительного объема резервов на возможные потери. На фоне ухудшения качества кредитного портфеля Интерпромбанк провел схемные сделки с непрофильными активами для камуфлирования реальной величины принимаемых рисков и завышения величины капитала.

Банк России также аннулировал лицензию банка на осуществление кредитной организацией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

ЦБ назначил в Интерпромбанк временную администрацию, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

Интерпромбанк по величине активов на 1 апреля занимал 151-е место в банковской системе России.