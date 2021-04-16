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Владелец "Ведомостей" утверждает, что купил издание за 160 млн рублей

При этом, по данным РБК, 160 млн - лишь часть сделки, так как еще были выкуплены несколько долгов издания, сумма которых не называется

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Организация "Бизнес Ньюс Медиа", на которую оформлен бизнес "Ведомостей", была продана в 2020 году за 160 млн рублей приводит данные издание РБК, ссылаясь на отчетность АО "Саппорт".

Отмечается, что единственный акционер АО "Саппорт" - Иван Еремин, который объявил себя владельцем "Ведомостей" 29 мая 2020 года.

РБК утверждает, что 160 млн - лишь часть сделки и Еремин выкупил также несколько долгов издания, сумма которых не называется.

Известно, что в 2015 году издание "Ведомости" было выкуплено вместе с правами требования примерно за 679 млн рублей.

По данным РБК, просроченная задолженность АО "Бизнес Ньюс Медиа" на 31 декабря 2020 года составляла 150,6 млн рублей, а кредиторская задолженность в целом равнялась на тот момент 955,5 млн рублей.

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