Срок постановки граждан на налоговый учет сократился до одного дня

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Срок постановки на налоговый учет физических лиц сократился до одного дня, говорится в сообщении на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

"Срок постановки физических лиц на учет в налоговых органах сокращен до одного дня. Воспользоваться таким ускоренным порядком можно, подав заявление через сервис "Подача заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе в РФ", - отмечается в сообщении.

Приглашение посетить налоговый орган для получения свидетельства пользователю сервиса направляется уже на следующий день после отправки электронного заявления.

При личном обращении за ИНН в налоговую инспекцию срок постановки на учет и выдачи свидетельства не превышает пяти дней, подчеркивают в ФНС.