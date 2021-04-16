Единороссы предложат президенту поддержать инфраструктурные проекты в регионах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 апреля. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" намерена обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с предложением поддержать крупные инфраструктурные проекты в регионах. В том числе, речь идет о бюджетных кредитах со стороны Москвы, а также об усилении нового инструмента инфраструктурных облигаций для субъектов РФ. Об этом сообщил журналистам в рамках рабочей поездки в Нижегородскую область первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"На примере Нижегородской области, которая является флагманом, пилотом во многом <…> с других регионов собрав [данные], "Единая Россия" выйдет с предложением к президенту поддержать такие проекты, потому что они являются локомотивами роста экономики, на них держится регион, осваиваются новые территории, строится социальная инфраструктура", - сказал Турчак.

В рамках поездки глава Нижегородской области Глеб Никитин показал Турчаку крупные проекты региона, в том числе в области жилищного строительства. Турчак отметил, что самостоятельно регион такие проекты "вытянуть не сможет".

"Экономика проектов такова, что 60% затрат на инфраструктуру могут и должны быть закрыты со стороны инвестора, но 40% должно обеспечить государство. Понятно, что Нижегородская область будет в этом участвовать, но без федерального плеча поддержки вряд ли такие серьезные проекты комплексного освоения территорий субъекта [возможны],"- добавил он.