Глава SberCloud рассказал, как облачные технологии помогли бизнесу в пандемию COVID-19

КРАСНОЯРСК, 16 апреля. /ТАСС/. Облачные технологии вносят вклад в цифровую трансформацию и помогают бизнесу адаптироваться к новой экономической реальности. Об этом сказал в пятницу генеральный директор SberCloud Евгений Колбин на Красноярском экономическом форуме, участвуя в панельной дискуссии "Технологическое преодоление вызовов и барьеров в условиях мирового экономического шока".

Говоря о причинах возросшей популярности облачных сервисов во время пандемии, он отметил, что облачные технологии внесли и продолжают вносить "огромный вклад в цифровую трансформацию и адаптацию бизнеса к новой экономической реальности". Законодательные, социальные, медицинские ограничения, повлиявшие на такие сектора, как HoReCA, ритейл, сфера развлечений, сфера обслуживания и другие рынки, потребовали от компаний найти новые точки роста бизнеса. И они нашли их с помощью облачных технологий.

"Во время пандемии бизнес менялся, менялся быстро и находил новые точки роста. Для ритейла и ресторанного бизнеса ими стали дистанционная торговля и доставка. Для сферы развлечений - онлайн-платформы (игровые, стриминговые и пр.). Для производства - максимальная автоматизация и роботизация, позволившая не закрывать предприятия в период пандемии. Изменение спроса преодолевалось за счет большей гибкости компании, сокращения time-to-market для запуска новых продуктов и услуг", - сказал Колбин.

По его словам, в XXI веке именно облака стали магистральной дорогой для дальнейшего развития всего ИКТ.

Компания SberCloud - поставщик облачных услуг, входящий в экосистему Сбера, приняла участие в 17-м Красноярском экономическом форуме "Экономика и пандемия: российский взгляд", который проходит с 12 по 16 апреля 2021 года в Красноярске. Форум является авторитетной площадкой, открытой для свободных дискуссий, а также предоставляющей бизнесу, представителям государства и экспертному сообществу возможность для обсуждения ключевых вопросов развития страны.

В ходе дискуссий на 17-м Красноярском экономическом форуме эксперты обсуждают, как наиболее быстро и эффективно преодолеть последствия кризиса и адаптировать инфраструктуру национальной экономики под новые вызовы и реалии постковидного мира. Форум в 2021 году проходит в гибридном онлайн- и офлайн-формате.