"Газпром нефть" вдвое сократит время подготовки заправки самолетов

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. "Газпромнефть-Аэро" успешно испытала в международном аэропорту Омска прототип первого в России модульного аэродромного топливозаправщика-трансформера, использование которого позволит на 50% сократить время обслуживания самолетов, сообщает компания.

"Внедрение нового типа топливозаправщиков на 50% сократит время сервисного обслуживания автомобильной техники, что позволит оптимизировать логистику доставки авиатоплива до крыла самолета. Уникальная конструктивная схема дает возможность оперативно собирать необходимую модификацию автомобиля из четырех базовых элементов: тягача, подъемной платформы, заправочного модуля и полуприцепа-цистерны", - говорится в сообщении.

Пилотный образец модульного топливозаправщика - это российская разработка предприятия "Рускомтранс", позволяющая заправлять "в крыло" как широкофюзеляжные самолеты, так и региональную и малую авиацию.

В аэропорту "Омск-Центральный" специалисты проверили работоспособность всех систем автомобиля в разных модификациях. С помощью модульного топливозаправщика уже заправлено более 50 регулярных рейсов.

"Совместно с партнерами мы первыми в России разработали и апробировали уникальный для отечественной авиационной отрасли модульный топливозаправщик, который показал высокую эффективность работы непосредственно на перроне аэропорта. Эта первая машина продолжит работу в Омске, где мы развиваем современную инфраструктуру для заправки самолетов "в крыло". Следующим этапом реализации проекта станет производство аналогичных автомобилей для работы в других российских аэропортах", - заметил генеральный директор "Газпромнефть-Аэро" Владимир Егоров.