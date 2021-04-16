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"Яндекс.Лавка" начнет работать в Париже и Лондоне

Сервис экспресс-доставки продуктов заработает в Париже во II квартале
© Célia Consolini/Hans Lucas via Reuters Connect

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Сервис экспресс-доставки продуктов "Яндекс.Лавка" заработает в Париже во II квартале этого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании. Позднее сервис планируют запустить в Лондоне.

"Да, действительно зарегистрировали юрлицо во Франции и начали нанимать персонал. Запуск Yango Deli (международный бренд "Лавки") в Париже произойдет во втором квартале. Следующим городом станет Лондон", - отметили в пресс-службе.

"Яндекс.Лавка" управляет сетью из более 240 складов в пяти регионах России и в Израиле, откуда продукты доставляют в ближайшие дома и офисы.

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