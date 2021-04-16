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Резкий рост продаж автомобилей зафиксировали в ЕС впервые с начала пандемии

Продажи в марте выросли на 63%: в странах ЕС зарегистрировано 1,39 млн автомобилей, сообщила EAMA

БРЮССЕЛЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Продажи автомобилей в Евросоюзе в марте выросли на 63%, что стало самым значительным ростом в течение месяца с начала пандемии. Об этом сообщила в пятницу Европейская ассоциация автопроизводителей (EAMA).

"Количество новых автомобилей, зарегистрированных в марте в государствах ЕС, выросло на 63% по сравнению с предыдущим месяцем, - сообщила ассоциация. - В марте в странах ЕС зарегистрировано 1,39 млн автомобилей, что стало самым высоким показателем в июня 2019 года".

EAMA отметила, что этот рост позволил полностью нивелировать спад продаж в январе и феврале 2021 года, таким образом в целом в первом квартале 2021 года рост продаж автомобилей составил 0,9%.

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