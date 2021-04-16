НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле увеличит глубину переработки до 99% в 2024 году

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле (на паритетной основе принадлежит "Роснефти" и "Газпром нефти") начинает строительство комплекса замедленного коксования, который после его запуска в 2024 году увеличит глубину переработки до 99%, сообщила "Газпром нефть".

"Благодаря будущему комплексу предприятие полностью прекратит производство мазута. Показатели глубины переработки нефти и выхода светлых нефтепродуктов превысят 99% и 70% соответственно", - говорится в сообщении.

Строительные работы планируется завершить в 2024 году. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Реализация проекта пройдет в два этапа. На первом этапе будет построена установка замедленного коксования, которая обеспечит переработку более 3,4 млн тонн тяжелых нефтяных фракций в год. На втором - в эксплуатацию будут введены секции гидроочистки нафты и легкого газойля коксования. Они обеспечат производство сырья для бензина и дизельного топлива.

"Славнефть-ЯНОС" входит в структуру компании "Славнефть" - совместного предприятия "Газпром нефти" и "Роснефти". Средний показатель объема переработки нефти составляет около 15 млн тонн в год.