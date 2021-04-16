Турчак: инфраструктурные облигации помогут развить южную зону Нижегородской агломерации

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 апреля. /ТАСС/. Крупный инфраструктурный проект по развитию южной зоны Нижегородской агломерации возможно реализовать с использованием бюджетных кредитов, либо через запуск инфраструктурных облигаций, считает секретарь генсовета партии "Единая Россия", первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак.

В пятницу Турчак находится в рабочей поездке в Нижегородской области. В первой половине дня он вместе с губернатором Глебом Никитиным посетил территорию ЖК "Анкудиновский парк", который является частью крупного проекта по развитию агломерации.

"Здесь может идти речь о выделении прямого бюджетного финансирования через бюджетные кредиты инфраструктурные с понятной окупаемостью, либо через запуск механизма так называемых инфраструктурных облигаций", - рассказал журналистам Турчак.

Как пояснил Никитин, сейчас на территории ЖК проживают 8 тыс. человек, в перспективе ожидается расширение до 30 тыс. жителей. "А рядом район Кузнечиха, там до 50 тыс. человек будут жить впоследствии. Сейчас уже 14,5 тыс. [человек]. Вот этот район, который мы сейчас посетили - это огромная перспектива для развития города. По сути, это будущий новый район города, то есть это до 200 тыс. человек", - сказал губернатор.

По его словам, сейчас проблемой является транспортная доступность объектов. "Мы полностью сделали проектно-сметную документацию, изменили градодокументацию, предусмотрели финансирование, поэтому скоро мы эту проблему решим. Но это касается только этого жилищного комплекса и только для той его емкости, которая сейчас, собственно, обеспечена", - пояснил Никитин.

Развитие региона

В конце марта Никитин на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства представил программу развития Нижегородской агломерации. Первая ее очередь включает четыре крупных инфраструктурных проекта с объемом финансирования около 460 млрд рублей. В перечень проектов входит редевелопмент территории исторического центра Нижнего Новгорода, что позволит эффективно использовать более 250 га в шаговой доступности от Нижегородского кремля, вместо депрессивных территорий сформировать территорию с активной деловой жизнью. Еще один проект - развитие южных территорий города для жилищного строительства площадью почти 7 млн кв. м.