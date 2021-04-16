Мурашко сообщил, что в 2021 году планируется совершенствование системы маркировки лекарств

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Внедрение системы маркировки лекарственных препаратов позволило обеспечить принципиально новый уровень отслеживания движения лекарств, в 2021 году запланировано совершенствование данной системы, сообщил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Одним из наиболее важным проектов с сфере цифровизации вне сомнения является маркировка лекарственных препаратов. Внедрение данной системы позволило обеспечить принципиально новый уровень прослеживаемости [препаратов]. В 2021 году планируется совершенствование ее и, конечно же, она должна использоваться, в том числе для профилактики дефицита лекарственных препаратов в регионах", - сказал он, выступая на коллегии Минздрава РФ по итогам работы министерства в 2020 году.

Маркировка лекарств в России стала обязательной с 1 июля 2020 года. Система маркировки должна защитить граждан от фальсификата и дать возможность проверить легальность товаров через специальное мобильное приложение "Честный знак". Цифровой код Data Matrix, который наносится на упаковки, содержит информацию о производителе и движении товара от завода до аптеки или больницы. Пока немаркированные лекарства могут легально находиться в обороте до истечения срока их годности.