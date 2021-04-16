В Госдуме предложили перевести сервисы господдержки МСП в частный сектор

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 16 апреля. /ТАСС/. Услуги господдержки российского малого и среднего бизнеса можно в дальнейшем перевести в частный сектор. Такое мнение высказал в пятницу заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дмитрий Сазонов в ходе Всероссийской конференции инфраструктуры развития предпринимательства, которая проходит в Калининградской области 15-17 апреля.

"Я думаю, вам очень важно подумать о своих конкурентных преимуществах - о том, какой будет экономика нашего будущего. Государство постоянно не должно кормить структуру [поддержки] малого бизнеса. Миссия на этом этапе - создать, выработать стандарты, дать возможность [предпринимателям в единой структуре господдержки МСП] обменяться опытом, <...> вырастить сильных бойцов (опытных предпринимателей - прим. ТАСС), которые будут готовы на дальнейшем рынке в формате частного или государственно-частного партнерства оказывать те же самые сервисы [поддержки]", - сказал он, обращаясь к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову.

При этом Сазонов пояснил, что речь может идти о так называемых сертификатах с различными видами господдержки, которые предприниматель по своему усмотрению может реализовать через разные частные сервисы. По его мнению, такая конкуренция будет повышать качество услуг и влиять на ускоренное развитие малого и среднего бизнеса в стране.